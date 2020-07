Beautiful non va in onda lunedì: per la soap americana è tempo di pausa estiva (Di venerdì 31 luglio 2020) Cambia la programmazione di Mediaset e anche per l’amatissima soap Beautiful è arrivato il momento di prendersi una pausa. Quella in onda oggi 31 luglio 2020, sarà infatti l’ultima puntata prima della classica pausa estiva che da sempre, caratterizza i pomeriggi d’estate di Canale 5. Dal 3 agosto 2020 infatti Beautiful non andrà in onda alle 13,40. Al momento non sappiamo dirvi con certezza quando la soap americana tornerà in onda ma quasi certamente, dopo Ferragosto. Come cambia quindi il palinsesto di Canale 5 dal 3 agosto 2020? Beautiful SI FERMA: INIZIA LA pausa estiva PER LA ... Leggi su ultimenotizieflash

