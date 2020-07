Barbara Corvi scomparsa a Terni 11 anni fa: caso riaperto, ipotesi lupara bianca (Di venerdì 31 luglio 2020) Barbara Corvi è scomparsa undici anni fa a Montecampano, frazione del comune di Amelia, (Terni, in Umbria), esattamente il 27 ottobre 2009. Aveva 35 anni al momento della scomparsa, e in questi giorni inaspettatamente si parla di possibile svolta nel caso. Quando tutto infatti sembrava perduto, ecco che il fascicolo di indagine viene riaperto. L’ipotesi è che la sparizione sia legata alla lupara bianca. In queste ore sarebbe sotto interrogatorio un collaboratore di giustizia sospettato di essere coinvolto nella scomparsa della donna. Si riapre il caso Barbara Corvi: ipotesi ... Leggi su urbanpost

Noemithestar : Terni, riaperto il caso di Barbara Corvi, la mamma scomparsa nel 2009: c'è un indagato - LaCnews24 : Scomparsa da Terni 11 anni fa, pentito di 'ndrangheta indagato per omicidio #calabrianotizie #newscalabria - WordNews_it : Svolta sulla scomparsa di Barbara Corvi: indagato un pentito di 'ndrangheta CASO CORVI. Ci sarebbe un indagato: un… - quot_umbria : Scomparsa di Barbara Corvi, indagato pentito della ’Ndrangheta - umbriajournal_ : Riaperto caso Barbara Corvi, indagato pentito di 'ndrangheta -