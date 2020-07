Anticipazioni Una Vita dal 2 all’8 luglio: vendette e un rapimento (Di venerdì 31 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita annunciano che, nelle puntate in onda da domenica 2 a sabato 8 agosto 2020, Genoveva e Alfredo portano avanti il loro pericoloso piano e manipolano Rosina e Liberto, portandoli a investire nella Banca Americana. Intanto, Ursula impedisce a Felipe di vedere Agustina, la quale non sa quanto sta accadendo. I … L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 2 all’8 luglio: vendette e un rapimento proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

