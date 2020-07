Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 3 al 7 agosto 2020: Annabelle punta a Paul (Di venerdì 31 luglio 2020) Nelle puntate dal 3 al 7 agosto 2020 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Annabelle sul piede di guerra, pronta a rivoluzionare le dinamiche dei rapporti interpersonali degli altri residenti del Furstenhof. Così la giovane penserà bene di sedurre Paul, innescando una serie di rovinose conseguenze. Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 3 al 5 agosto 2020: Annabelle punta a Paul Lunedì 3 agosto 2020 – I dubbi di Michael: Michael scopre che l’autopsia sul cadavere di Romy non ha dato i risultati sperati. Come è ... Leggi su anticipazioni

