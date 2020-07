Anew: The Distant Light - prova (Di venerdì 31 luglio 2020) Tra i più interessanti titoli indipendenti in sviluppo non possiamo non menzionare Anew: The Distant Light. Il progetto è nato un paio d'anni fa dai veterani Steve Copeland e Jeff Spoonhower, con Wilbert Roget II che ha preso in carico la realizzazione di una soundtrack originale. Il gioco è stato finanziato tramite una campagna crowdfunding di successo avviata nel 2017.Anew: The Distant Light è un action-adventure open world con visuale bidimensionale in stile metroidvania ma con elementi tridimensionali per personaggi e fondali. Nei panni di un bambino saremo chiamati ad esplorare mondi alieni su una luna Distante venti anni luce dalla terra. Dovremo scoprire nuove forme di vita, molte delle quali ostili, nonché segreti e ... Leggi su eurogamer

