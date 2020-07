Webuild, confermati driver crescita ma risultato scontano effetto Covid (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Webuild, la società nata dall’espansione di Salini Impregilo, dopo l’integrazione di Astaldi, chiude il primo semestre dell’anno con ricavi consolidati per 2.213,1 milioni, in calo rispetto ai 2.709,9 milioni. Un fatturato che è stato acquisito in gran parte con i grandi progetti in Italia e all’estero. Più dell’85% dei ricavi da lavoro sono poi relativi a progetti che contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e più del 55% a progetti orientati alla riduzione di emissioni di carbonio. Il portafoglio ordini totale risulta pari a 33,9 miliardi, di cui 27,4 miliardi relativi alle costruzioni e 6,3 miliardi alle concessioni. Ordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno pari a 1,9 miliardi. Oltre 11 miliardi per gare presentate in attesa di ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Webuild, la società nata dall'espansione di Salini Impregilo ... 631,4 milioni di fine 2019. Quanto all'outlook, confermati i driver di crescita di medio-lungo periodo e l'impatto ...

(Teleborsa) - Webuild, la società nata dall'espansione di Salini Impregilo ... 631,4 milioni di fine 2019. Quanto all'outlook, confermati i driver di crescita di medio-lungo periodo e l'impatto ...