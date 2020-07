Vittorio Grigolo a Io e Te, occhi lucidi per tutti quando parla del dolore di ieri e di oggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Vittorio Grigolo, un ospite annunciato già ieri a Io e Te, un’intervista che ha visto due conduttori: Pierluigi Diaco e katia Ricciarelli. Orgoglioso Diaco di accogliere il tenore nel suo studio ha toccato tutte le tappe della sua vita. Emozioni per tutti quando Grigolo ha raccontato dei suoi sacrifici, dell’adolescenza non vissuta, dello studio e il rigore, del dolore vissuto all’Arena di Verona deserta durante il lockdown. Vittorio Grigolo è un artista che incanta e non solo per la sua voce ma anche per il suo sorriso, per come affronta ogni argomento, per la sensibilità che aggiunge a ogni frase, per come osserva tutto. Diaco ne è affascinato, Katia Ricciarelli lo adora da sempre, il ... Leggi su ultimenotizieflash

