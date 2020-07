Tv e Cinema in lutto, l’attore si è tolto la vita a soli 32 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) Il suo ricordo con tutte le sue foto a fine articolo. L’attore Ashutosh Bhakre, che ha sposato l’attrice Mayuri Deshmukh è stato ritrovato privo di vita nella sua città natale Nanded nella serata di mercoledì 29 luglio 2020. È stato riferito che l’attore, che ha lavorato in film come “Ichar Tharla Pakka” e “Bhakar”, si è suicidato impiccandosi nella sua casa. L’ispettore di polizia Anant Narute della stazione di polizia di Shivaji Nagar ha rilasciato una dichiarazione: “La notizia ci è arrivata intorno alle 13.30. Abbiamo registrato un rapporto di morte accidentale (ADR) stando alle nostre procedure standard. (Continua...) Abbiamo messo a verbale anche una dichiarazione del padre di Ashutosh. Non abbiamo parlato con altri membri appartenenti alla famiglia , sono ... Leggi su howtodofor

