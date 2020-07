Turismo in ginocchio, gli operatori scendono in piazza (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tornano in piazza gli operatori del Turismo campani, profondamente segnati dalla crisi provocata dal Covid. Questa mattina i lavoratori e le lavoratrici, insieme ai sindacati di categoria Cgil e Filcams, sono scesi in piazza del Plebiscito a Napoli, sotto la sede della Prefettura, per far sentire la loro voce, ma soprattutto per ribadire la scarsa attenzione che si sta dando al settore turistico ad oggi ancora sprovvisto di ammortizzatori sociali. Un ramo dell’economia che specialmente al Sud non si può permettere di trascurare, la denuncia del sindacato è infatti proprio la “forte contrazione dell’occupazione e una scarsa attenzione da parte dei governi, nazionale e territoriali”. “Il settore turistico – spiega il segretario ... Leggi su anteprima24

