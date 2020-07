Strage nella discoteca di Corinaldo: condanne con sconto per la banda dello spray (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono stati condannati a pene dai 10 ai 12 anni i 6 imputati nel processo di Corinaldo. La procura aveva chiesto pene dai 16 ai 18 anni. I sei, che hanno tutti un’età compresa tra i 21 e i 23 anni, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, spruzzarono spray urticante nella discoteca “Lanterna Azzurra” per generare il caos e compiere delle rapine ai danni dei ragazzini e delle famiglie in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta. L’esito di quel tentativo di furto, però, fu una Strage. nella ressa morirono schiacciati cinque ragazzini e una mamma di 39 anni: Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi ed Eleonora Girolimini. La banda dello spray? “Non era ... Leggi su secoloditalia

