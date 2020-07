State Akorti XIII: 15 i corti finalisti (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ l’edizione numero XIII e quindi State (MOLTO) Akorti. Il Festival internazionale del cortometraggio comico-umoristico vi aspetta nella Terra di Bò (Villa di Bella, Via Garibaldi 298 – Viagrande) con la sua serata dedicata alla proiezione dei corti finalisti. Un’edizione ridotta, questa del 2020, per il Festival Bò Laugh, il grande contenitore di cabaret, musica, arte e intrattenimento che celebra la risata e l’ironia in tutte le sue forme, che fa tornare alle origini del Festival State Akorti, quando il primo sabato di agosto era sin dalla prima edizione un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cortometraggi. Una scelta necessaria dettata dalle norme anti-Covid19… Ma il team di Dibo Eventi e ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : State Akorti XIII edizione di State aKorti: Festival internazionale del cortometraggio comico-umoristico siciliareport.it STATE AKORTI XIII: 15 I CORTI FINALISTI

E’ l’edizione numero XIII e quindi State (MOLTO) aKorti. Il Festival internazionale del cortometraggio comico-umoristico vi aspetta nella Terra di Bò (Villa di Bella, Via Garibaldi 298 – Viagrande) ...

E’ l’edizione numero XIII e quindi State (MOLTO) aKorti. Il Festival internazionale del cortometraggio comico-umoristico vi aspetta nella Terra di Bò (Villa di Bella, Via Garibaldi 298 – Viagrande) ...