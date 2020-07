Stampante laser, perché sceglierla: caratteristiche e vantaggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Fare a meno della Stampante laser, sia in un contesto domestico che all’interno dell’ufficio, è ormai praticamente impossibile. Siamo tutti abituati ad utilizzare diversi strumenti elettronici per qualsiasi evenienza e a trasformare in autonomia dei ‘semplici’ file digitali in documenti in piena regola: ricchi di grafici, essenziali oppure fronte/retro, per un maggiore risparmio della carta. … L'articolo Stampante laser, perché sceglierla: caratteristiche e vantaggi Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Stampante laser Stampante laser, perché sceglierla: caratteristiche e vantaggi DailyNews 24 Dono del Rotaract club Corigliano-Rossano-Sybaris all’istituto comprensivo

Gesto di grande generosità da parte del Rotaract Club Corigliano-Rossano-Sybaris, da sempre impegnato in attività volte a soddisfare le esigenze della comunità locale, con la consegna, quale ultimo pr ...

Porsche: pistoni stampati in 3D regalano 30 CV in più alla GT2 RS

La stampante viene programmata direttamente dal computer. La precisione che si può assicurare è quindi millimetrica. I pistoni della Porsche 911 GT2 RS sono stati fabbricati in polvere metallica ad ...

