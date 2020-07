Sky - Manolas-Maksimovic, c'è discreta fiducia sul recupero in vista del Barça (Di giovedì 30 luglio 2020) Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulle vicende di casa Napoli: "Manolas e Maksimovic stanno meglio, credo che in ottica Barça, ci sia una discreta fiducia per re ... Leggi su tuttonapoli

