Serie B, la prossima stagione partirà il 26 settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Se per la Serie A le date di ripartenza sono ancora incerte, con un'ipotesi di ricominciare direttamente a ottobre, la Serie B ha già il suo giorno per il nuovo start. Sarà il 26 settembre prossimo, ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #SerieA, #DalPino sulla prossima stagione: “Con questo protocollo difficile partire” - Gazzetta_it : #Conte contento, accordo ai dettagli: #Sanchez resta all'Inter anche la prossima stagione - infoitsport : Dal Pino non ha dubbi: 'C'è l'ipotesi dello slittamento della prossima Serie A' - Sportmediaset - LazioIn : Notizie Lazio – Gravina: “Inizio prossima serie A? 12 settembre data non percorribile” - dukeonyx57 : RT @PagineRomaniste: Lega #SerieA, #DalPino: 'È arrivato il momento di far rientrare il pubblico negli stadi. La data d'inizio della prossi… -