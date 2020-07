Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè e…”, ecco cosa è successo (Di giovedì 30 luglio 2020) Trash alert nell’aria. Dopo la brusca rottura, Pago e Serena Enardu si sono rivisti. Nell’ultimo anno l’ex coppia è stata la protagonista indiscussa del gossip. Per via dei numerosi tira e molla rigorosamente documentati in televisione, sappiamo più noi della loro storia che i diretti interessati. Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso... L'articolo Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè e…”, ecco cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

