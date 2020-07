Serena Enardu, dopo il terrore notturno l’incontro con Pago (Di giovedì 30 luglio 2020) Giornata impegnativa per Serena Enardu, l’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip ha passato la nottata cercando disperatamente di stanare e uccidere una blatta che si era insinuata nella sua cucina, una paura talmente fuori scala che è la stessa Serena ha chiedere aiuto poi la mattina per cercare di liberarsi da questa fobia. Ma la sorpresa doveva ancora arrivare. Streamata dalla caccia alla blatta avrebbe voluto passare il pomeriggio a letto ma “Alla fine non ho dormito nulla perché è venuto Pago a prendersi un caffè” una semplice frase che però ha scatenato i fan che conoscono la storia della ex coppia e di come sia finita la loro relazione qualche mese fa con toni e animi accesi. La Enardu ha poi raccontato come si è ... Leggi su tvzap.kataweb

blogtivvu : Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè e…”, ecco cosa è successo ? - zazoomblog : Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? Lei: “Ci siamo rivisti” - #Serena #Enardu #nuovo #insieme? - CheDonnait : #SerenaEnardu di essersi presa soltanto un caffè con #Pago, ma il web sospetta ci sia molto di più. Vi piacciono i… - DonnaGlamour : Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? - clikservernet : Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima” -