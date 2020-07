Salvo Sottile sbotta furioso: “La prima reazione è stata la rabbia” (Di giovedì 30 luglio 2020) È un addio sofferto, quello di Salvo Sottile a Mi manda Rai 3. Un divorzio già nell’aria da tempo, quando a inizio estate insistenti voci di corridoio sussurravano l’allontanamento del giornalista dal programma. La conferma è giunta con la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021: tra i nomi non riconfermati per la nuova stagione spiccano Pierluigi Diaco, Elisa Isoardi e, appunto, Salvo Sottile. Il conduttore non ha preso bene la decisione, attaccando a muso duro il direttore di rete Franco Di Mare, il quale a sua volta ha tentato di spiegare la sua sostituzione con i giornalisti interni Federico Russo e Lidia Galiazzo. Intervistato da Novella 2000, Salvo Sottile ha confessato le sue emozioni e raccontato i suoi progetti per il futuro. Lo sfogo ... Leggi su thesocialpost

