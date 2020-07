Roma, Pallotta si complimenta: “Non facile conquistare 19 degli ultimi 21 punti” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo il successo sul Torino che ha garantito il quinto posto in classifica con un turno d’anticipo sulla fine del campionato, James Pallotta si complimenta con la Roma e rilancia le ambizioni dei giallorossi, impegnati il 6 agosto in Germania negli ottavi di finale di Europa League: “Un’altra vittoria meritata e una grande serie di risultati della squadra. Non è facile conquistare 19 punti degli ultimi 21 con così tante partite in poco tempo” scrive il presidente della Roma su Twitter, sottolineando i meriti di tutto il gruppo (“ottimo lavoro di Paulo Fonseca, del suo staff e di tutti i giocatori”) prima di dare appuntamento alla sfida del 6 agosto a Duisburg col Siviglia: “C’è ancora ... Leggi su sportface

