Riot annulla la partnership con NEOM dopo la valanga di critiche: "Abbiamo commesso un errore"

Tanto tuonò che piovve. dopo le forti critiche rivolte a Riot Games per l'accordo di sponsorizzazione siglato con la controversa megalopoli saudita NEOM per il campionato europeo di League of Legends (LEC), uno dei campionati di esports più famosi al mondo, è toccato al Director di EMEA, Alberto Guerrero, comunicare la "marcia indietro" dello sviluppatore. "Come azienda e come lega – afferma Guerrero – sappiamo che è importante riconoscere quando commettiamo errori e quando è il caso di intervenire rapidamente per correggerli. dopo ulteriori riflessioni, mentre rimaniamo fermamente impegnati con tutti i nostri giocatori e fan in tutto il mondo, compresi quelli che vivono in Arabia Saudita e in Medio Oriente, la LEC ha concluso la sua ...

In tempi come quelli che stiamo vivendo, è veramente difficile fare delle previsioni sul destino dei grandi eventi in programma. La pandemia di COVID-19 ha cambiato tante cose, in primis il mondo dell ...

