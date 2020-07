Riforma pensioni 2020, Cazzola: Perché è necessario intervenire sul post quota 100? (Di giovedì 30 luglio 2020) ’I fatti hanno la testa dura’’, affermava un rivoluzionario del secolo scorso. Ed è certamente un fatto che – al di là dei contenuti a mio avviso discutibili – si sia aperto un confronto tra governo e sindacati (non si capisce perché siano escluse le associazioni datoriali) sui temi delle pensioni. Ciò dimostra – lo facciamo notare ai sovranisti ostili alle condizionalità richieste per accedere ai finanziamenti europei – che la questione pensioni è una matassa che tocca a noi sbrogliare per la semplice circostanza che le misure adottate dal governo giallo-verde (decreto n.4 del 2019) sono deroghe sperimentali, scadute le quali (alla fine del 2021 e del 2026 rispettivamente per quota 100 e per il blocco dei requisiti della ... Leggi su pensionipertutti

