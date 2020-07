Recordati chiude I semestre 2020 in crescita (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Risultati positivi per Recordati che chiude il I semestre 2020 con ricavi consolidati in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periododell’anno precedente, pari a 760.2 milioni di euro. Lo rende noto il Gruppo nella nota diffusa al termine del CdA che ha approvato i conti della semestrale. In dettaglio, i ricavi internazionali crescono del 4,0%, dato che comprende i ricavi relativi a Signifor® e Signifor® LAR e Isturisa®, realizzati dal 24 ottobre 2019, per 32,8 milioni euro. In crescita anche l’Ebitda pari a 311,1 milioni di euro, +11,4% rispetto al primo semestre del 2019, con un’incidenza sui ricavi del 40,9% rispetto a 37,6% nel primo semestre del 2019. Nell’Ebitda, precisa la nota, sono stati ... Leggi su quifinanza

