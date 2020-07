Ratched: dal 18 Settembre su Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Sbarca su Netflix, il prossimo 18 Settembre, una nuova serie di Ryan Murphy con protagonista Sarah Paulson. Si tratta di Ratched, ispirata a Qualcuno volò sul nido del cuculo Il 18 Settembre arriva su Netflix Ratched, la nuova serie di Ryan Murphy con protagonista Sarah Paulson nel ruolo dell’infermiera Mildred Ratched, l’indimenticabile personaggio interpretato da Louise Fletcher in Qualcuno volò sul nido del cuculo. Mildred Ratched, la terrificante infermiera che ha lobotomizzato il personaggio di Jack Nicholson in un ospedale psichiatrico in Qualcuno volò sul nido del cuculo, si colloca nella classifica dei villain più inquietanti e pericolosi della storia del cinema. La Ratched diventa il ... Leggi su tuttotek

