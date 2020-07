Radio Radicale, la diretta è un incubo: un trapano disturba la rassegna stampa di Carlo Romeo. E lui la prende con ironia (Di giovedì 30 luglio 2020) Piccolo inconveniente questa mattina in diretta su Radio Radicale, quando un operaio su un terrazzo ha disturbato (involontariamente) la messa in onda di stampa e Regime, la storica lettura dei giornali in onda tutte le mattine sull’emittente fondata da Marco Pannella. In studio Carlo Romeo, giornalista e direttore di RTV, che dopo la sorpresa (e il fastidio) iniziale l’ha presa con ironia: “Sono qui con Piero Scaldaferri in regia che ora scende e lo picchia”, e ancora, “va detto che abbiamo trovato l’unico che lavora alle 8 del mattino a Roma”. Per congedarsi dagli ascoltatori non poteva mancare un richiamo all’involontario co-conduttore: “Io e l’operaio del terrazzo vi ringraziamo per ... Leggi su ilfattoquotidiano

RadioRadicale : L'AMMIRAGLIO E LA ONG Il caso ??#OceanViking bloccata in porto ??? @Scandura li ha messi in onda insieme, per la pr… - Luciodecarlo71 : È impossibile ascoltare più di 5 minuti le notizie, le dirette di radio radicale, leggere i giornali etc.. impossib… - APossevino : @ubaldo_angelo Il famoso garantismo radicale della Bonino. Buono solo a garantire morte ai deboli e agli innocenti,… - _quint11 : @boni_castellane Si ma se quando arriva al governo da 3 milioni a Radio Radicale (se no su Repubblica scrivono che… - matildesjt : RT @luigidegennar: La registrazione resa disponibile da Radio Radicale della conferenza stampa di ieri per l'avviversario dei 7 anni dal ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Radicale Radio Radicale, un trapano disturba il giornalista Carlo Romeo che scoppia a ridere - Italia Agenzia ANSA Radio Radicale, un trapano disturba il giornalista Carlo Romeo che scoppia a ridere

E' successo durante Stampa e Regime, la storica rassegna stampa dei giornali ...

Torna Capalbio libri: tutto il programma della 14esima edizione

Grazie alla partnership con ToscanaTLC sarà possibile seguire la diretta streaming audio / video degli eventi del festival sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Capalbio Libri, e sulle ...

E' successo durante Stampa e Regime, la storica rassegna stampa dei giornali ...Grazie alla partnership con ToscanaTLC sarà possibile seguire la diretta streaming audio / video degli eventi del festival sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Capalbio Libri, e sulle ...