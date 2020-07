Protesta lavoratori ex consorzi, la Cub scrive a Bonavitacola per chiarimenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata da Flaica Uniti Cub Benevento che fa seguito all’incontro tenutosi ieri in Prefettura per discutere della situazione legata ai lavoratori degli ex consorzi di bacino beneventani che sono da due giorni in Protesta a Palazzo Mosti. Di seguito il testo: “Con la presente, si comunica che la scrivente O.S. provinciale, in seguito all’incontro tenuto in prefettura di Benevento ha deciso di sollecitare e di richiedere di essere messo a conoscenza in relazione ai lavoratori degli ex consorzi di Bacino di Benevento, i quali ad oggi vengono utilizzati lavorativamente presso le discariche beneventane per svolgere il progetto di lavoro regionale, quale sarà il ... Leggi su anteprima24

Stefaniadilena : RT @CISLFPPUGLIA: FP CGIL, CISL FP E UIL FPL – SEGRETERIE TERRITORIALI BARI:FLASH MOB DI PROTESTA LAVORATORI SANITA’ PRIVATA – mercoledì… - CISLFPPUGLIA : FP CGIL, CISL FP E UIL FPL – SEGRETERIE TERRITORIALI BARI:FLASH MOB DI PROTESTA LAVORATORI SANITA’ PRIVATA – merc… - zazoomblog : Consorzi rifiuti continua la protesta: negato cibo ai lavoratori in agitazione - #Consorzi #rifiuti #continua… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Sanità privata: rinnovo contrattuale a rischio. I lavoratori hanno indetto un presidio di protesta a Mestre. #ioseguoTgr htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta lavoratori Ex Don Uva, domani sit in di protesta dei lavoratori Basilicata24 Protesta in strada, notte di paralisi

La protesta dei Si-Cobas, iniziata l’altra notte e conclusa ieri intorno alle 6 del mattino, ha paralizzato Calderara di Reno, perché un gruppo di lavoratori ha bloccato i camion all’ingresso dell’azi ...

Sportellisti ancora in attesa di un colloquio in municipio

I 13 dipendenti che lavorano nella sede di piazza della Vittoria hanno chiesto l’intervento del sindaco nella trattativa sul rinnovo del loro contratto reggio emilia «Dal Comune non abbiamo avuto ness ...

La protesta dei Si-Cobas, iniziata l’altra notte e conclusa ieri intorno alle 6 del mattino, ha paralizzato Calderara di Reno, perché un gruppo di lavoratori ha bloccato i camion all’ingresso dell’azi ...I 13 dipendenti che lavorano nella sede di piazza della Vittoria hanno chiesto l’intervento del sindaco nella trattativa sul rinnovo del loro contratto reggio emilia «Dal Comune non abbiamo avuto ness ...