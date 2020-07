Open arms, Senato dice sì: Salvini va processato. Il leghista: “Avanti a testa alta” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Senato concede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, l'aula di palazzo Madama ha respinto la proposta della Giunta per le elezioni di negare il via libera chiesto dai pm. A favore della proposta della Giunta hanno votato in 141, contrari 149. Matteo Salvini dovrà quindi affrontare il processo per avere impedito per giorni lo sbarco dei migranti dalla nave della Ong Open arms. L'ex ministro è accusato di "sequestro plurimo di persona aggravato" e di "abuso di atti di ufficio". Una situazione simile a quella della nave Gregoretti, per la quale il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere lo scorso febbraio. In quel caso, però, si trattava di una nave della Guardia costiera, tenuta bloccata per giorni al porto di Augusta senza che ... Leggi su ilfogliettone

