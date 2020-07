Nettuno, picchia la madre e la manda in ospedale: arrestato figlio violento (Di giovedì 30 luglio 2020) Nettuno Continua l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, impegnati anche nel contrasto ai reati che si consumano tra le mura domestiche.In particolare, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato a Nettuno un cittadino romeno 31enne, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, aveva appena aggredito con violenza sua madre, picchiandola selvaggiamente per futili motivi – dapprima in strada, alla presenza di testimoni, e poi in casa – tanto da costringerla a farsi medicare presso il pronto soccorso dell’ospedale di Anzio, da dove poi – in serata – veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni per un trauma cranico e varie escoriazioni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno, picchia la madre e la manda in ospedale: arrestato figlio violento -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno picchia Nettuno, picchia la madre e la manda in ospedale: arrestato figlio violento Il Corriere della Città