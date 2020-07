Mantova, ristoratore mecenate devolverà parte dell'incasso per il restauro del Bibiena (Di giovedì 30 luglio 2020) Mantova, 30 luglio 2020 - Per restaurare lo storico teatro Bibiena , gioiello Mantovano inaugurato nel Settecento da un concerto di Mozart, servono un milione e 250mila euro. A raggranellare una somma ... Leggi su ilgiorno

A raggranellare una somma non piccola per il Comune di Mantova, contribuirà anche il gesto di generosità di uno dei ristoratori della città dei Gonzaga, che ha deciso di utilizzare l'art bonus (la ...

