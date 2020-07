“L’orsa JJ4 non è imputabile dell’aggressione di due uomini”. Il Tar di Trento conferma la sospensione dell’ordinanza di abbattimento (Di giovedì 30 luglio 2020) L’orsa JJ4 è salva, almeno per ora. I giudici del Tar di Trento hanno confermato la sospensiva dell’ordinanza provinciale che aveva disposto l’abbattimento dell’animale responsabile dell’aggressione del 22 giugno ai due cacciatori sul monte Peller, in Trentino, Secondo il tribunale amministrativo, infatti, “l’incidente dello scorso 22 giugno non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì ad un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani”. Il 22 ottobre si terrà l’udienza che entrerà nel merito dell’ordinanza provinciale. JJ4 è una femmina di 14 anni, e potrebbe essere lei l’esemplare catturato ieri dai forestali trentini durante le ricerche di un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano

