Leonardo Donno (M5S), dimissioni e protesta contro i vertici: "Ci avete spaccato" (Di giovedì 30 luglio 2020) “È evidente che il ruolo del ‘capo’, lo avete esercitato in maniera egregia, creando però spaccature enormi all’interno del gruppo....”. Pertanto “comunico le mie dimissioni da capogruppo della commissione Bilancio con effetto immediato”. Il deputato M5s Leonardo Donno scrive ai vertici grillini una mail di fuoco dopo la giornata al cardiopalma vissuta ieri. Non è la prima lettera che segna una spaccatura dentro il Movimento e ce ne saranno ancora altre. “L’esito delle votazioni per il rinnovo degli Uffici di presidenza delle 14 commissioni parlamentari permanenti, vede il MoVimento 5 Stelle fortemente penalizzato”, scrive. Pertanto in due commissioni del Senato, Giustizia e Agricoltura, i parlamentari grillini si sono ... Leggi su huffingtonpost

Roma. Che all'appuntamento ci si stesse arrivando correndo troppo e senza certezze, viaggiando un po' a fari spenti nella notte, lo sospettavano in tanti, in Transatlantico. E infatti, quando dal Sena ...

“Siamo avvelenati”. Un deputato M5S, coinvolto nel puzzle del rinnovo delle presidenze di commissioni, descrive con queste parole lo stato d’animo all’interno del gruppo. Dopo un mese di trattative e ...

