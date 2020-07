Inter, problema Eriksen: costa 27mila euro al minuto (Di giovedì 30 luglio 2020) Conte ha come dogma tattico il 3-5-2, ma per lui vira sul 3-4-1-2 con risultati altalenanti, 5.73 è la media voto Gazzetta di Eriksen,. Gli altri numeri confermano che il danese non è ancora al ... Leggi su gazzetta

Chissà che cosa sarà passato per la testa al 28enne Eriksen, quando in Inter-Napoli, Antonio Conte lo ha buttato in campo all'88', con la squadra in vantaggio per 2-0. E non era nemmeno la prima volta ...

Napoli, Mertens: "Col Barça per fare la storia"

Giocare al Camp Nou? Non bisogna farsi troppi problemi". Il grande vantaggio del Napoli sarà quello di giocare a porte chiuse. "Può succedere di tutto. Quando giocai contro l'Inter, per la prima volta ...

