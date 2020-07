Inter, Conte ha deciso il futuro di Biraghi (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Inter e Antonio Conte avrebbero deciso il futuro di Cristiano Biraghi in nerazzurro In questa stagione, Cristiano Biraghi ha dimostrato di poter indossare la maglia dell’Inter. Buone le prestazioni dell’esterno mancino, tanto che Antonio Conte avrebbe deciso di trattenerlo almeno per un’altra stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di rinnovare per un altro anno i prestiti di Biraghi e Dalbert con la Fiorentina. L’esterno è importante anche per la lista Champions, essendo cresciuto nel vivaio dell’Inter, ma Conte vuole una rosa ... Leggi su calcionews24

