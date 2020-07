Incendi, Coldiretti: “Serviranno 10 anni per ricostruire i monti bruciati, caldo e siccità aiutano i piromani” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Per ricostituire le aree di macchia mediterranea con alberi, cespugli ed essenze, ridotte in cenere dal fuoco ci vorranno almeno 10 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo.” E’ quanto spiega la Coldiretti in relazione al violento Incendio divampato su Monte Cofano, nel Trapanese, di probabile origine dolosa, “alimentato anche dalla siccità e dalle alte temperature che stanno salendo rapidamente verso i 40 gradi con allerta rossa in diverse aree urbane. Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo, a preoccupare – sottolinea la Coldiretti – è proprio l’azione dei piromani con il 60% degli Incendi che si stima sia causato volontariamente.” “Un ... Leggi su meteoweb.eu

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - "Ancora una volta la Sicilia è stata massacrata con danni irreversibili in una delle zone più belle. Questo scempio non è più tollerabile". Così il presidente di Coldir ...

Mafia in Puglia, nuovo business nel comparto agro-alimentare: vino e olio

BARI – Non solo traffico di droga, estorsioni, armi. In Puglia c’è il rischio di una “mafia degli affari”, quella che ha fiutato il business nei settori dell’agroalimentare e della mitilicoltura, dopo ...

