Il deputato M5s Rizzone attacca la Ciarambino per un post in difesa del Sud (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Candidata per la seconda volta alla presidenza della Regione Campania per il M5s, Valeria Ciarambino coglie al volo l’opportunità di un governo “amico”, prende carta e penna e scrive di getto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E lo fa nelle stesse ore in cui a Palazzo Chigi si fanno due conti su come distribuire le risorse del Recovery Plan “affinché – mette nero su bianco la capogruppo regionale, rivolta al suo premier – riesca a concretizzare al meglio i suoi propositi per il Sud”. Ciarambino loda “l’attenzione particolare” che Conte “intende dedicare al Sud nella ripartizione delle risorse destinate all’Italia nell’ambito del Recovery Plan” e chiede di fissare, una volta per ... Leggi su anteprima24

