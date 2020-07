Formula 1 – Leclerc non si nasconde: “nessuna frustrazione, ma non siamo dove vogliamo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo tre weekend di gara avari di grandi soddisfazioni per la Ferrari, Charles Leclerc, l’unico a finire sul podio (nella prima gara stagionale), commenta la situazione attuale della scuderia di Maranello. Leclerc non si descrive come ‘frustrato‘ dal momento che la Ferrari sta passando, ma si dice consapevole di dover fare un grande lavoro per far tornare la scuderia ai livelli che le competono: “non c’è alcuna frustrazione da parte mia. Dobbiamo essere onesti: stiamo vivendo un periodo difficile, ci vorrà parecchio lavoro per tornare al livello nel quale vogliamo essere. Al momento non siamo a quel livello. C’è tanto lavoro da fare, ma nessuna frustrazione. siamo motivati a provare per fare le cose migliori ... Leggi su sportfair

