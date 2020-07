Facebook, i più famosi utenti di TikTok pagati per passare su Instagram (Di giovedì 30 luglio 2020) Per invitarli a utilizzare una nuova funzione di Instagram Facebook sta offrendo incentivi economici ai più popolari creatori di contenuti su TikTok. Come anticipato nei mesi scorsi dalla stampa di settore Facebook ha intenzione di presentare a breve Reels. È una nuova funzione di Instagram, che permetterà agli utenti di creare rapidamente brevissimi filmati e selezionare la musica di sottofondo. Di fatto è un servizio che ricorda moltissimo il formato tipico dei contenuti su TikTok. E proprio al social network cinese Mark Zuckerberg conta di poter sottrarre quote di mercato. TikTok è uno dei social più utilizzati al mondo, soprattutto dai più giovani, e ha accresciuto moltissimo la sua ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Davanti a Montecitorio alla manifestazione dei consulenti del lavoro, anche loro in piazza nonostante siano una del… - virginiaraggi : Oggi voglio dare un’ottima notizia ai residenti di Cesano, nel XV Municipio. Dopo più di 13 anni siamo riusciti a r… - LegaSalvini : #MORELLI: Questa è la famosa e costosissima 'Ocean Viking', la più grande di tutte le navi delle Ong (ben 70m!!). B… - amnesty_pdm : ?? BUONA NOTIZIA ?? Magai Matiop Ngong, uno dei più giovani condannati a morte del mondo, ieri è uscito dal carcere!… - TerraDiPalma : RT @licausilvana: ??Il Parco archeologico di #SELINUNTE ??????con i suoi 270 ettari, si conferma al grande pubblico come il più grande d’Europa… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook più Facebook | pagina Santiago De Martino | pagina Emma Bocci Gossipblog.it