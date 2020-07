Elisabetta Canalis, uno scatto insieme a due persone molto speciali (Di giovedì 30 luglio 2020) Questo articolo . Mentre si gode un periodo di vacanza Elisabetta Canalis non perde occasione di aggiornare i suoi social. Oggi si è mostrata in uno scatto speciale. Elisabetta Canalis in quest’ultimo periodo si sta godendo una serena pausa e vacanza al mare, e oggi ha mostrato sul suo account ufficiale di Instagram una foto che la mostra … Leggi su youmovies

gio21tiz : Elisabetta Canalis, bikini troppo stretto o Lato A esagerato? Il décolleté esplode, foto da capogiro… - zazoomblog : Elisabetta Canalis qui la figlia Skyler Eva era piccola piccola. Eccola oggi bella come mamma - #Elisabetta… - BARABBAll : ciao amore tu puoi anche leggermi la ricetta del petto di pollo alla piastra di elisabetta canalis ?????????? - leftiscooler : ieri sono un po’ sparito da quel bel mondo che è twitter perché la mia mamma ha deciso di rovinare giù dalle scale… - horny_for_celeb : RT @dea_channel: incontro ravvicinato del terzi tipo con la divina Elisabetta Canalis???????? -