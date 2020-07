Corbo: “Gattuso guardi cento volte come Lautaro è andato via a Demme. Serve ancora un Mascherano” (Di giovedì 30 luglio 2020) Antonio Corbo su Repubblica fa il punto sul Napoli. Scrive che De Laurentiis tace e quando tace vuol dire che sta preparando un’altra rivoluzione. La sconfitta con l’Inter segnala note negative che il presidente deve per ora tollerare, ma ne terrà conto. Fa la lista dei giocatori a suo dire con poche motivazioni. Oltre a Milik cui dedica un paragrafo a parte. Non è facile dare motivazioni ad Allan, Hysaj, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Younes, Callejon, Lozano, Llorente. Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stan cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina. Poi arriva al secondo gol dell’Inter. Il secondo gol dell’Inter con Lautaro che fa girare Demme come una bambola e va senza alcun intralcio a rete ... Leggi su ilnapolista

