C’è tempo per… Beppe Convertini richiama ospite: “Siamo in fascia protetta, evitiamo queste parole” (Di giovedì 30 luglio 2020) Beppe Convertini riprende Tony Sperandeo Alle 10 di mattina su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento di C’è tempo per…, il talk condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Chi segue la trasmissione sa perfettamente che in ogni puntata c’è una parola chiave e le due ore di programma girano intono ad essa. L’argomento di martedì 28 luglio 2020 era è buoni o cattivi. ospite era uno degli attori siciliani che nella sua lunga carriera artistica ha recitato più volte la parte di un personaggio cattivo. Stiamo parlando del professionista palermitano Tony Sperandeo che si è preso anche un bel rimprovero da parte del conduttore. “evitiamo di usare questa parola perché insomma siamo in ... Leggi su kontrokultura

AlbertoBagnai : Ah! SURE e Recovery fund sono creditori senior? Non è una buona notizia. Qui sotto c'è il disegnino e qui la spiega… - matteosalvinimi : #Salvini: Dall'inizio dell'anno ad oggi 12.533 sbarchi, contro i 3.599 dell'anno scorso nello stesso periodo di tem… - OfficialASRoma : “Contro il Torino vogliamo i tre punti per blindare il quinto posto. Per pensare alla fase finale di #UEL c’è tempo… - Palermer : A #Palermo il tempo è soleggiato ? e ci sono 29 °C. Domani è previsto tempo soleggiato ? (temperatura tra 26 °C e 33 °C). - princeksjinnie : il tempo mi farà capire le cose al momento non c’ho capito nulla. E QUINDI -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Benedetta Parodi: «Con Fabio (Caressa) siamo una coppia perfetta» Corriere della Sera