Bordoni: periferie punto centrale programma Lega per Roma (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “periferie al centro del programma, e’ la sfida che il partito di Matteo Salvini ha lanciato per dare un respiro piu’ ampio alla pianificazione territoriale e urbanistica della Capitale. Il progetto della Lega e’ quello di riportare le periferie al centro delle politiche di sviluppo per sbloccare finalmente la realizzazione delle Opere a scomputo.” “Non piu’ zone di frontiera ma un ponte verso il futuro. Oggi, alla presenza dell’onorevole Claudio Durigon, presso gli uffici della Lega in Campidoglio si e’ tenuto un tavolo di lavoro in vista dell’assemblea che la Lega organizzera’ a settembre sul tema. Un percorso comune con obiettivi chiari: e’ necessario tornare al corretto uso degli ... Leggi su romadailynews

Roma 2021, la periferia saluta il Pd: la Lega è già in campagna elettorale

Il partito di Salvini lancia la sfida a Sinistra e M5S in vista delle elezioni comunali del 2021. La campagna partirà dalle periferie: le proposte della Lega Elezioni Roma 2021, a circa un anno dalle ...

