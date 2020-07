“Bomba” Covid in Veneto: più di cento migranti positivi nell’ex caserma (Di giovedì 30 luglio 2020) 134 positivi al Covid tra ospiti e personale di un centro di accoglienza per migranti a Treviso, un numero altissimo visto che la capienza è di 340. Sono lontani ormai i tempi in cui il governatore del Veneto, Zaia, esultava, e ne aveva ben donde, perchè la sua regione era a zero contagi. Oggi – sarà brutto dirlo ma parlano i numeri – il 90% dei nuovi contagi sono riferiti a immigrati e, nel caso di Treviso, ovviamente a risultare positivi sono anche gli operatori che si occupano di loro. Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato nell’ex caserma Serena di Treviso: a seguito dei tamponi eseguiti ieri dall’Uls della Marca, 134 persone sono risultate positive su un totale di 340 che vivono e lavorano nel ... Leggi su chenews

