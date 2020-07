Bocelli fa un passo indietro: “Covid? Non volevo offendere nessuno” (Di giovedì 30 luglio 2020) Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Andrea Bocelli sul coronavirus e, dopo le polemiche scatenatesi in rete e sulla stampa, il tenore si è visto costretto a fare un passo indietro e chiedere scusa. Sono solo di qualche giorno fa le parole di Andrea Bocelli in Senato. L’artista, invitato al convegno … L'articolo Bocelli fa un passo indietro: “Covid? Non volevo offendere nessuno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

blogtivvu : “Chiedo scusa”, Andrea Bocelli aggiusta il tiro dopo le dichiarazioni sul Covid - ObsoletusH : @pbecchi erano superate le una di stanotte quando il titolo di Repubblica sul 'passo indietro' di Bocelli si era tr… - bumby2011 : Andrea Bocelli fa un passo indietro: 'Chiedo sinceramente scusa per le mie parole sul Covid-19' - la Repubblica - luigimuzii : Faccia come il culo. #BocelliVergognati: un bel tacer mai scritto fu. - repubblica : Bocelli: 'Chiedo scusa, mi sono espresso male: non volevo offendere' -