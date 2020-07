Atletica, Tortu sceglie la Svizzera per un nuovo sprint sui 100 metri: l’azzurro impegnato il 5 agosto a Langenthal (Di giovedì 30 luglio 2020) Mercoledì 5 agosto, ore 18.45: la data e l’ora del nuovo impegno agonistico di Filippo Tortu che ha scelto la Svizzera per un altro sprint sui 100 metri. Il primatista italiano correrà all’Internationales Sommermeeting di Langenthal, nel Canton Berna, a caccia di un nuovo miglioramento stagionale dopo il 10.12 di Savona a metà luglio. Il velocista brianzolo delle Fiamme Gialle, 22 anni, recordman con il 9.99 nel 2018 a Madrid, sarà in pista su gara secca, quindi non batteria e finale come nelle ultime due uscite, tra Rieti (10.28 e 10.31) e Savona (10.32 e 10.12). In questa occasione, sul rettilineo svizzero a sei corsie, non avrà avversari di rilievo, stando alle liste degli ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #Atletica Filippo #Tortu sarà in pista il 5 agosto in Svizzera per migliorare lo stagionale di 10.12 - FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica??100 metri in Svizzera per @FilippoTortu ???? Mercoledì prossimo, 5 agosto, in pista a Langenthal per miglior… - atleticaitalia : #atletica??100 metri in Svizzera per @FilippoTortu ???? Mercoledì prossimo, 5 agosto, in pista a Langenthal per mig… - MariaLa55481352 : Tra Filippo Tortu e Dalia Kaddari la velocità italiana è in ottime 'scarpette'. Peccato solo per il vento di ieri..… - benardmichel9 : RT @abuongi: #Atletica Ma quanto sono forti questi due signori? A Savona sfida nei 100: @FilippoTortu fa 10”12, Marcell Jacobs 10”14 (+1.3)… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tortu Atletica: Tortu di nuovo in pista, appuntamento a Langenthal - Sport Agenzia ANSA Atletica, Filippo Tortu in scena in Svizzera: il 5 agosto si corre a Langenthal

Mercoledì 5 agosto, ore 18.45: la data e l’ora del nuovo impegno agonistico di Filippo Tortu che ha scelto la Svizzera per un altro sprint sui 100 metri. Il primatista italiano correrà ...

Tortu nei 100 in Svizzera il 5 agosto

Mercoledì 5 agosto, ore 18.45: la data e l’ora del nuovo impegno agonistico di Filippo Tortu che ha scelto la Svizzera per un altro sprint sui 100 metri. Il primatista italiano correrà all’Internation ...

Mercoledì 5 agosto, ore 18.45: la data e l’ora del nuovo impegno agonistico di Filippo Tortu che ha scelto la Svizzera per un altro sprint sui 100 metri. Il primatista italiano correrà ...Mercoledì 5 agosto, ore 18.45: la data e l’ora del nuovo impegno agonistico di Filippo Tortu che ha scelto la Svizzera per un altro sprint sui 100 metri. Il primatista italiano correrà all’Internation ...