Vico Equense, sindaco smentisce De Luca: "Da noi nessun caso positivo" (Di mercoledì 29 luglio 2020) La notizia è riportata anche da Napoli Today . Le parole di De Luca De Luca aveva dichiarato: 'Sei contagi li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ... Leggi su tg24.sky

Annamaria8343 : RT @ultimenotizie: #DeLuca: 'Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi,6, li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante d… - ri4ily : RT @ultimenotizie: #DeLuca: 'Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi,6, li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante d… - Spiralwavemood : RT @ultimenotizie: #DeLuca: 'Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi,6, li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante d… - SuperSantos1977 : RT @SkyTG24: Vico Equense, sindaco smentisce De Luca: 'Da noi nessun caso positivo' - VperVero : RT @ultimenotizie: #DeLuca: 'Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi,6, li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vico Equense

Al momento in cui scrivo a Vico Equense non si registra alcun caso positivo al Covid-19. Probabilmente il Governatore si è confuso con qualche altra località. Mi metterò in contatto quanto ...“Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi, 6 contagi li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capr ...