Un funzionario onesto e il trojan, gli appalti di due comuni del Friuli nel mirino della Finanza e un sindaco ai domiciliari (Di mercoledì 29 luglio 2020) La demolizione di una scuola elementare, l’acquisto di uno scuolabus, la realizzazione di una bretella stradale, il riordino di un cimitero, il rifacimento del guado di un torrente, l’adeguamento di un impianto sportivo, l’asfaltatura delle strade e l’affidamento di alcuni incarichi professionali. Sono questi gli appalti sotto la lente della Procura della repubblica di Udine nell’ambito dell’indagine che ha portato agli arresti domiciliari il sindaco di Premariacco (Udine), Roberto Trentin, e altre cinque persone. L’indagine è condotta dalla Guardia di Finanza di Udine su irregolarità nella gestione degli appalti del Comune, assieme a quello di Torreano, altra località friulana alle porte di Udine. Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano

