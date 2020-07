Stress da pandemia? Registrate un urlo e l’Islanda lo libererà nella natura selvaggia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cosa c’è di meglio di urlare - in un infinito spazio aperto - tutta la rabbia e la frustrazione che ci portiamo dentro? Ancora più liberatorio sarebbe farlo in un posto meraviglioso come l’Islanda, alla presenza della sola natura, tra lande, boschi e cascate. È questa l’iniziativa di Promote Iceland, nata per promuovere il turismo in un modo insolito: basta registrare un urlo e poi inviarlo sul sito web dell’associazione. Ci penseranno poi gli addetti ai lavori a liberarlo attraverso casse acustiche posizionate in “sette, spettacolari e remote località dell’isola”.“Vogliamo aiutare la gente a liberarsi dalle frustrazioni accumulate in questi mesi. Qui in Islanda abbiamo la fortuna di disporre di enormi spazi disabitati e di una natura meravigliosa: ... Leggi su huffingtonpost

Cosa c'è di meglio di urlare - in un infinito spazio aperto - tutta la rabbia e la frustrazione che ci portiamo dentro? Ancora più liberatorio sarebbe farlo in un posto meraviglioso come l'Islanda, al ...

