Siviglia, membro del club positivo: allenamenti sospesi (Di mercoledì 29 luglio 2020) allenamenti sospesi in casa del Siviglia a seguito della positività da parte di un membro della prima squadra. È lo stesso club a comunicare il caso di Covid-19 riscontrato all’interno del Siviglia senza specificare il nominativo. L’individuo è asintomatico ed è stato immediatamente isolato mentre gli allenamenti della squadra sono stati sospesi per poter permettere al club di sanificare tutte le aree del centro sportivo. In caso di buone notizie dopo la seconda tornata di test, la prima squadra dovrebbe poter riprendere gli allenamenti già nella giornata di giovedì. Si tratta comunque di una corsa contro il tempo per ottimizzare la preparazione in vista della gara ... Leggi su sportface

