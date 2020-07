Serie A oggi e un anno fa, la classifica a confronto dopo 37 giornate (Di mercoledì 29 luglio 2020) A una sola giornata dalla fine, la Serie A 2019/2020 ha già emesso i suoi primi verdetti: Juventus campione d’Italia e nono Scudetto consecutivo, Inter, Atalanta e Lazio a completare il quadro Champions, Roma in Europa League grazie al quinto posto, Spal e Brescia retrocesse. Ancora aperta la lotta salvezza che vede protagoniste Lecce e Genoa, che si contenderanno la permanenza nella massima Serie fino all’ultimo. Alla trentasettesima giornata di Serie A, la Lazio resta la squadra più migliorata rispetto alla scorsa stagione con 19 punti in più in classifica. Le più peggiorate restano Torino (-22) e Spal (-22). La classifica a confronto dopo 37 giornate Juventus 83 (-7) Inter 79 (+13) Atalanta 78 ... Leggi su sportface

88’ - Nella Juventus entra Olivieri al posto di Higuain. Cambio anche nel Cagliari. Dentro Pereiro al posto di Joao Pedro. 86’ - Tentativo dalla distanza di Alex Sandro, pallone centrale che Cragno bl ...

Diritti tv, Lega di A: come l’ingresso dei fondi può cambiare il business

Che ressa a centrocampo, la serie A torna a essere un boccone appetitoso. C’era il rischio concreto che il nostro calcio perdesse valore nei giorni cupi del lockdown, quando il futuro era incerto e i ...

