Scappa da un ristorante per non pagare la pizza ma nello scavalcare un cancello | 23enne si ferisce gravemente e muore | era il papà di una bimba piccolissima

E' successo tutto in un attimo. Un ragazzo di 23 anni, Giuliano Bergamini di Guidonia dopo una rissa con il proprietario del ristorante per non pagare il conto ha cercato la fuga scavalcando un cancello. nello scavalcare il cancello il ragazzo si è ferito gravemente a una gamba. Trasportato all'ospedale San Camillo di Roma è morto a causa di una setticemia fulminante. Il ragazzo aveva iniziato a litigare con il proprietario del ristorante con toni molto accesi perché non voleva pagare il conto, poi la tragedia. I suoi amici, avevano accompagnato Giulino Bergamini al ristorante, sono stati arrestati dai carabinieri di Tivoli per tentata estorsione e resistenza a pubblico

Ha cenato in un ristorante a Villa Adriana, poi insieme a due amici ha deciso di non pagare il conto e di fuggire. Una 'bravata' che gli è costata cara e che si è ben presto trasformata in tragedia.

