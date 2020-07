Salvini in difesa di Bocelli: "Solidarietà al cantante, attacchi volgari" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini torna sul convegno dei negazionisti del Covid al Senato di lunedì, dove lui era in prima fila senza mascherina (anche se sarebbe obbligatoria) e da dove sono stati lanciati messaggi giudicati da più parti irresponsabili e propagandistici, anche perché come hanno ricordato il premier Conte e il ministro della Salute Speranza l’epidemia non è superata e senza unità delle forze politiche su principi basilari - mascherine, distanziamento e norme igieniche primarie - non si va da nessuna parte. Senato: stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre, 157 sì Sono stati 125 i voti contrari, tra cui i senatori del M5S Crucioli e Ciampolillo in dissenso con il proprio partito; 3 gli astenuti. Salvini twitta tutta la sua ... Leggi su blogo

