Riforma pensioni: flessibilità in uscita, pensione di garanzia e ampliamento quattordicesima (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante sia stata criticata da più parti, la quota 100 resterà inalterata fino alla sua naturale scadenza, il 31 dicembre 2021. Questa, però, è solo una delle notizie che trapela tra le varie ipotesi della Riforma pensioni, che dovrà garantire una flessibilità in uscita dal 1 gennaio 2022. Riforma pensioni 2021 Ad apparire molto rilevanti, soprattutto in questo momento, sono le parole del ministro del Lavoro i cui tecnici stanno già lavorando alla Riforma in questione. Nunzia Catalfo ha puntualizzato quelli che sono i punti salienti del suo piani riformista alle parte sociali. La prima notizia, ma abbastanza a breve termine, è che la quota 100 rimarrà fino alla sua naturale scadenza il 31 dicembre 2021 e nessun ... Leggi su notizieora

